Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на 3 вересня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Російські держканали не показали, як школяр виправив Путіна, коли той переплутав війни

ЗМІ знайшли тікток дочки Слуцького

Журналісти знайшли тікток 11-річної дочки скандального депутата Росії Леоніда Слуцького. Мовиться про депутата від ЛДПР, якого звинувачували у домаганнях.

Захарова взялася за "бокс"

Спікерка російського МЗС Марія Захарова опублікувала у соцмережах фото, на якому позувала у боксерських рукавичках. "Ви не стійте занадто близько: я боксер, не тільки кицька", – підписала знімок Захарова.

Путін не зрозумів школяра

Володимир Путін на зустрічі зі школярами не зрозумів учня, який просив підписатися на його канал на ютубі. Президент Росії відповів на прохання зі словами "Що потрібно підписати?".

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 3 вересня: дивіться відео