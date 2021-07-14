Вєсті Кремля: Російським олімпійцям видали методички

Российским олимпийцам выдали методичку с ответами на вопросы журналистов. То есть они получили инструкцию относительно того, как вести себя на Олимпиаде в Токио.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на среду, 14 июля – в программе.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 14 июля 2021 года: смотрите видео