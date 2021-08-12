Вести Кремля: Российскую армию учат отличать "истину" от фейков

Российских солдат учат медиаграмотности с помощью программы "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова, который дружит с Владимиром Путиным. Там он рассказывает, что вакцина – это чипирование.

О курьезах, которые произошли в России по состоянию на 12 августа – узнайте в программе.

К теме Вести Кремля: Лукашенко обмолвился о геноциде

Премия для Кадырова

Лидеру Чечни Рамзану Кадырову присвоили журналистскую премию и 45 тысяч рублей награды. Такую награду он получил за работу в экстремальных условиях и видео с попугаем в собственном саду.

Новые обвинения Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному предъявили новое обвинение. Теперь ему квалифицируют создание организации, посягающей на личность и права граждан.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 12 августа 2021 года: смотрите видео