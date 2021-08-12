Про курйози, які відбулися у Росії станом на 12 серпня – дізнайтесь у програмі.
До теми Вєсті Кремля: Лукашенко обмовився про геноцид
Премія для Кадирова
Лідеру Чечні Рамзану Кадирову присвоїли журналістську премію та 45 тисяч рублів нагороди. Таку відзнаку він отримав за роботу в екстремальних умовах та відео з папугою у власному саду.
Нові обвинувачення у Навального
Російському опозиціонеру Олексію Навальному висунули нове звинувачення. Тепер йому кваліфікують створення організації, що зазіхає на особистість та права громадян.