Про курйози, які відбулися у Росії станом на 12 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Лукашенко обмовився про геноцид

Премія для Кадирова

Лідеру Чечні Рамзану Кадирову присвоїли журналістську премію та 45 тисяч рублів нагороди. Таку відзнаку він отримав за роботу в екстремальних умовах та відео з папугою у власному саду.

Нові обвинувачення у Навального

Російському опозиціонеру Олексію Навальному висунули нове звинувачення. Тепер йому кваліфікують створення організації, що зазіхає на особистість та права громадян.