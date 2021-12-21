Вести Кремля: рупор Путина Маргарита Симоньян продолжает распространять пропаганду

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила запретить в стране все иностранные соцсети. В то же время, она публично призвала привлекать к ответственности журналистов-расследователей.

О других курьезных событиях, которые произошли в России на 21 декабря – читайте дальше.

За день до старта Youtube заблокировал еще один канал российских пропагандистов из Russia Today

Россиян будут хоронить в братских могилах

В России был введен стандарт "срочного захоронения трупов в мирное и военное время". Российское министерство чрезвычайных ситуаций обнародовало инструкции по подготовке братских могил и захоронению облученных тел.

Экономические схемы Путина

Владимир Путин предложил Аргентине отказаться от доллара и заменить его рублем и песо. В то же время, саму Россию могут полностью отключить от международной межбанковской системы SWIFT, если она нападет на Украину.

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