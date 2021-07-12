Вести Кремля: Совсем не простой парень Серега оценил руку Лукашенко

Ранее российский рэпер Серега заявлял, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко является хранителем баланса. Недавно на концерте он решил "подлизаться" к диктатору и побежал обниматься с ним.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на понедельник, 12 июля – в программе.

К теме Простому белорусскому парню "не слабо", – рэпер Серега пообнимался с Лукашенко

Миллиардеры России должны тратить деньги на Космос

Американский олигарх Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на корабле компании Virgin Galactic. После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российским миллиардерам стоит тратить деньги не на покупку яхт, а на Космос.

Парикмахерское искусство Лениной

Бывшая Новосибирская телезвезда Елена Поваляева с псевдонимом Елена Ленина в очередной раз удивила публику на Каннском фестивале своей прической. СМИ назвали "кокошник" из волос – "медузой".

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 12 июля 2021 года: смотрите видео