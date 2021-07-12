Детальніше про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на понеділок, 12 липня – у програмі.

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Мільярдери Росії повинні витрачати гроші на Космос

Американський олігарх Річард Бренсон здійснив суборбітальний політ на кораблі своєї компанії Virgin Galactic. Після цього глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що російським мільярдерам варто витрачати гроші не на купівлю яхт, а на Космос.

Перукарське мистецтво Леніної

Колишня Новосибірська телезірка Олена Поваляєва із псевдонімом Олена Леніна вкотре здивувала публіку на Каннському фестивалі своєю зачіскою. ЗМІ назвали "кокошник" з волосся – "медузою".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 липня 2021 року: дивіться відео