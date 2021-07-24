Вести Кремля. Сливки: Депутаты начали стыдиться путинской партии

Провладной партии Кремля вскоре будет 20 лет, однако депутаты уже начали стыдиться её. В частности, представители "Единой России" в Саратове предложили скрыть принадлежность кандидатов в бюллетенях.

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К теме Вести Кремля. Сливки: В РПЦ ответили на слова монаха о "вреде" вакцинации

Мороженое из чемоданчика для Путина

Президент России во время посещения МАКС традиционно поел мороженое. Владимиру Путину доставили его в розовом чемоданчике, вместе с ним его ели министр промышленности и торговли, глава корпорации "Ростех" и другие.

Подарки от деда прислали в Австрию

Австрийский мальчик Маттиас Брандштеннер написал письмо Владимиру Путину. Ребенок получил от него подарки, не обошлось и без автографа "главного деда России".

СК России против протестов

В России следственный комитет создаст рекомендации для "сознательного отказа молодежи от протестов". Россияне пытаются найти "пути противодействия таким опасным тенденциям".

Обратите внимание Вести Кремля: Кадыров ищет для себя Золушку

У Кадырова проблемы с резиденцией

На обслуживание резиденции Рамзана Кадырова отменили аукционы. Дело в том, что желающих получить контракты не нашли. Как оказалось, помощь можно ожидать от Хабиба Нурмагомедова.

РПЦ взялась рассуждать об абортах

РПЦ предложила начать выводить аборты из системы обязательного медицинского страхования. Это будет касаться женщин с заработком более одного прожиточного минимума.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 июля: видео