Вести Кремля. Сливки: Мэру Москвы нужны люди "иного качества"

Мэр Москвы хочет видеть меньше мигрантов при строительстве в городе. Сергей Собянин призвал заменить работников на строительстве людьми "другого качества".

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Россияне создали аромат макета истребителя

Православная настоятельница для мусульман

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко организовал приют для мигрантов на границе с Европой, которая страдает от наплыва беженцев. Большинство нелегалов на границе исповедует ислам, однако и это не мешало тому, чтобы к ним приехала православная настоятельница.

Формула успеха Литвиненко

Научный руководитель Владимира Путина стал владельцем 5-звездочного отеля на берегу Финского залива. Именно Владимире Литвиненко в конце 1990-х годов якобы "помог" российскому президенту с диссертацией.

Миллиард рублей для установки флагов

Власти России выделяют миллиард рублей для установки флагов страны у школ. Однако в 7028 школах нет канализации, а в 6143 – отсутствует центральное отопление.

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Россия создала "черепахомента"

В России изобрели разгоняющего уличные беспорядки робота-черепаху. Он будет вооружен быстротвердеющей пеной, а корпус машины будет как у черепахи.

Режим Беларуси оштрафовал девушку за волосы

Лукашенко, вероятно, продолжает бояться новой волны протестов в стране. Теперь режим Беларуси оштрафовал девушку почти на тысячу долларов за бело-красные волосы.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео