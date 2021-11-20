Вести Кремля. Сливки: Мэру Москвы нужны люди "иного качества"
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Мэр Москвы хочет видеть меньше мигрантов при строительстве в городе. Сергей Собянин призвал заменить работников на строительстве людьми "другого качества".
Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.
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Православная настоятельница для мусульман
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко организовал приют для мигрантов на границе с Европой, которая страдает от наплыва беженцев. Большинство нелегалов на границе исповедует ислам, однако и это не мешало тому, чтобы к ним приехала православная настоятельница.
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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео