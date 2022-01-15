Вести Кремля. Сливки: Навального готовят к фестивалю снежных скульптур
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Алексей Навальный встретил Новый год не в лучших условиях – с кучей больших и квадратных суглобов. Вероятно, задержанного №1 готовят к фестивалю снежных скульптур в Китае.
Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.
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Мечта Канье Веста
Канье Вест взвыл, что очень хочет встретиться с Владимиром Путиным. По предварительной информации, визит артиста состоится весной – летом. Однако вскоре информацию о встрече опровергли и представитель рэпера, и пресс-служба Кремля.
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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео