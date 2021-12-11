Вести Кремля. Сливки: Навальный решил поднять вопрос о феминитивах

Алексей Навальный получил новую работу в колонии и провел филологическое расследование. Осужденный оппозиционер работает в швейном цехе тюремного учреждения и решил поднять вопрос о феминитивах.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля: На учителя завели экстремизм из-за маленькой зарплаты

Публичный эксперимент учителя

Учитель в России объявил публичный эксперимент – попытку прожить месяц на зарплату. Однако через день на него завели дело об экстремизме. Он уже публично критиковал низкие зарплаты работников сферы образования.

Россия и "навязывание ЛГБТ-повестки"

Из книги для подростков в России вырезали страницы, где рассказывали о трансгендерных людях. Однако спикер российского совета федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимым "навязывание ЛГБТ-повестки", также она заговорила о "чужих ценностях".

Не пропустите Навальный начал работать в российской колонии: выбрал неожиданную вакансию

"Ковидные гниды" и агитация в Россия

В России появилась агитацию с призывом вакцинироваться от коронавируса. Однако фраза о "ковидных гнидах" оставляет желать лучшего. В то же время чиновники считают, что она может стать стимулом для рядовых россиян.

В Новосибирске хотели установить бюст Руденко

В Новосибирске ​прокуратура предложила установить в городе бюст генпрокурора СССР Романа Руденко, он причастен к массовым расстрелам. Неожиданно прокуратуре отказали по формальной причине.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео