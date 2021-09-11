Вести Кремля. Сливки: Российская шпионка в Госдуме

Мария Бутина – российская шпионка, которая даже попала в американскую тюрьму. Теперь она стала кандидаткой в Госдуму от партии "Единая Россия". Ее доход оценили в 65 миллионов рублей. Источником прибыли стал Патрик Бирн ее – американский любовник.

Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

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Расследование Навального

Команда Навального опубликовала новое расследование о Валентине Терешковой. Она – автор поправки об обнулении сроков Владимира Путина. Однако в центре внимания не напрямую политик, а ее дочь Елена и муж Андрей Родионов.

Русский расизм

Блогер Мария-Магдалена Тункара в тиктоке рассказывала, что расизм существует в России. Девушка записала несколько видеороликов об этой проблеме. Из-за этого она стала жертвой угроз.

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Офис для силовиков

В Москве строят штаб-квартиру для спецполка. Для этого выделили 10 миллиардов рублей. Его силовики будут "работать" на митингах. В частности разгонять людей на мирных акциях.

Космос для россиян

Даурен Муса, директор "РКК Байконур", заявил, что они не будут возвращать корабль "Буран" России. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал это "безответственным поступком". Он также пригласил Илона Маска к себе домой.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 сентября: смотрите видео