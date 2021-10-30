Вести Кремля. Сливки: Россию назвали "бездомной"

В США 21 октября обновили список "бездомных национальностей". В него внесли и русских.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К слову В США россиян официально причислили к "бездомным национальностям"

Моргенштерн против дня победы

Российский рэпер Моргенштерн подверг критике празднование дня победы в России. Теперь его проверяет Следственный комитет России.

Книги без трансгендеров

Российское издательство убрало страницы о трансгендерах из книги "Привет, месячные" для подростков. Так они решили избежать обвинений в нарушении российского законодательства.

Рогозин оценил работу Маска

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин наконец-то оценил космические потуги Илона Маска. По его словам, SpaceX созрел для того, чтобы перевозить российских космонавтов.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео