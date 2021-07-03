Вести Кремля. Сливки: "Спутник V" – вакцина, которой на самом деле нет

Российскую вакцину "Спутник V" не признают в Европе. Германия считает, что люди, вакцинированы этим препаратом, на самом деле не защищены.

Какие еще курьезные события произошли в России в течении недели – в программе.

Интересно Вести Кремля: Лукашенко хочет "спасти" мир от пандемии

Лавров заговорил об Иисусе Христе

Российский дипломат Сергей Лавров заявил, что в западных странах детей учат, что Иисус Христос был бисексуалом. Откуда у него такая информация – можно только догадываться. Подозревают, что из популярного тиктока.

Пропагандист Азаренок в Беларуси

Пропаганда в Беларуси набирает обороты. Там появился новый специалист в этом вопросе – Григорий Азаренок. Он, как и режим Лукашенко, во всех бедах обвиняет Запад. Самопровозглашенный президент Беларуси его, конечно же, активно поддерживает. Он даже заявлял, что пропагандиста якобы пытались убить.

Стоит прочитать Вести Кремля: Путин придумал собственный способ подсчета населения

Закон об арктическом гектаре

Владимир Путин подписал закон, согласно с которым люди могут взять гектар земли в Арктической зоне бесплатно. В случае его успешного освоения – могут получить второй участок.

Ким Чен Ын похудел

В Северной Корее – настоящее горе. Граждане увидели, что диктатор Ким Чен Ын существенно похудел. Люди разочарованы и не могут сдержать слезы. Более того, заподозрили, что он может иметь проблемы со здоровьем.

Больше выпусков программы "Вести Кремля. Сливки" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 3 июля: видео