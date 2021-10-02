Вести Кремля. Сливки: Сторонницу Навального судят за экстремизм в букве
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Экс-сотрудницу штаба Навального обвинили в экстремистской символике. Она использовала белую букву "Н" с восклицательным знаком на красном фоне.
Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.
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В школах России – меньше контрольных
Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах России. Таким образом режим якобы хочет лучше контролировать уровень знаний в учебных заведениях.
Очередной отдых Путина и Шойгу
Президент страны-окупанта отдыхнул в Тайге из Сергеем Шойгу – российским министром обороны. Стоит отметить, что совместная поездка была не первой.
Испанский банер с "меню русских проституток"
Посольство России в Испании требует убрать с улиц испанских городов социальную рекламу, где присутствует "меню проституток из России". В банере была фраза: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница и кокаин – 50 евро".
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Россия подавляет YouTube
Гендиректорка YouTube заявила, что при работе с властями России команде видеохостинга приходится считаться с местными законами. Ранее в ютубе заблокировали ролик со списком кандидатов от "Умного голосования" Олексея Навального.
Борьба с пожарами через иконы
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Смотрите итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": видео