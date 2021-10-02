Вести Кремля. Сливки: Священник освятил магазин с аниме

Владельцы аниме-магазина в Воронежской области обратились к услугам священника. Они попросили Русскую православную церковь освятить помещение.

Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

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Отфотошопленный флаг России

На госсайте России опубликовали отредактированную фотографию с одной из встреч губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сделали это для того, чтобы скрыть на фото перевернутый флаг России, который зафиксировали во время события.

США не признают вакцину "Супутник V"

Новые правила путешествий Соединенными Штатами Америки предусматривают запрет на въезд для людей, которые вакцинированные "Супутником V". С ноября 2021 года в Штатах для туристов одобряют только вакцины от Всемирной организации здравоохранения.

Russia Today под запретом

YouTube удалил канал немецкой редакции пропагандистского издания Russia Today. Российское СМИ, по информации пресс-службы Google, распространяло лживую информацию относительно коронавируса.

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Орден для Кадырова

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Его якобы наградили за социально-экономическое развитие Чечни. В 2006 году Кадыров уже получил такую же награду, однако IV степени.

Сборную России не пустили в самолет

Российскую сборную по вольной борьбе сняли с рейса в Нидерландах. Они категорически отказались надевать защитные маски во время полета. Спортсмены в шутку предполагают, что это могут быть происки конкурентов.

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