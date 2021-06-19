Вести Кремля. Сливки: В венгерских школах не будет "ЛГБТ-пропаганды"

В Венгрии приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах. В Human Rights Watch считают, что это может способствовать насилию и другим формам преследования ЛГБТ-молодежи.
Какими еще событиями запомнилась неделя в России – в программе.
Интересно Вести Кремля. Сливки: Россияне попросили Меркель отремонтировать дороги
Встреча Байдена и Путина
В Женеве Владимир Путин и Джо Байден встретились 16 июня. Все ждали резких заявлений, однако событие продолжалось спокойно – настоящей словесной битвы не было.
Неожиданные санкции против Лукашенко
Новая Зеландия ввела санкции против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и еще против более 50 белорусских чиновников. Интересно, что расстояние между странами составляет более 17 тысяч километров.
Читайте также Киев поступил гадко, – Лукашенко пригрозил, что не будет принимать самолеты из Украины
Единственного космонавта уволили из "Роскосмоса"
Космонавта Сергея Крикалева освободили с должности исполнительного директора пилотируемых программ "Роскосмоса". По его словам, причиной стало несогласие с решением снимать фильмы на МКС.
Депутат вызвал дождь
Александр Ильтяков, секретарь регионального отдела "Единой России" в Кургане, пытался вызвать дождь для сельских территорий. Он хотел спасти регион от засухи. Соответствующее видео чиновник выложил в своем телеграм-канале.
Актуально Депутат из партии Путина выложил на снегу надпись из почти 200 убитых птиц: циничное фото
Государственный TikTok-house
В Петербурге построят TikTok-house за счет государственного бюджета. Известно, что власти выделили 15 миллионов рублей.Больше выпусков программы "Вести Кремля" – по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 июня: смотрите видео