Вести Кремля. Сливки: В венгерских школах не будет "ЛГБТ-пропаганды"

В Венгрии приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах. В Human Rights Watch считают, что это может способствовать насилию и другим формам преследования ЛГБТ-молодежи.

Какими еще событиями запомнилась неделя в России – в программе.

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Встреча Байдена и Путина

В Женеве Владимир Путин и Джо Байден встретились 16 июня. Все ждали резких заявлений, однако событие продолжалось спокойно – настоящей словесной битвы не было.

Неожиданные санкции против Лукашенко

Новая Зеландия ввела санкции против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и еще против более 50 белорусских чиновников. Интересно, что расстояние между странами составляет более 17 тысяч километров.

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Единственного космонавта уволили из "Роскосмоса"

Космонавта Сергея Крикалева освободили с должности исполнительного директора пилотируемых программ "Роскосмоса". По его словам, причиной стало несогласие с решением снимать фильмы на МКС.

Депутат вызвал дождь

Александр Ильтяков, секретарь регионального отдела "Единой России" в Кургане, пытался вызвать дождь для сельских территорий. Он хотел спасти регион от засухи. Соответствующее видео чиновник выложил в своем телеграм-канале.

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Государственный TikTok-house

В Петербурге построят TikTok-house за счет государственного бюджета. Известно, что власти выделили 15 миллионов рублей.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" – по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 июня: смотрите видео