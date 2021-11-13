Вести Кремля. Сливки: Захарова знает, кто виноват в миграционном кризисе

Представительница МИД России Мария Захарова еще раз осквернилась своим заявлением. Она считает Светлану Тихановскую одной из причин миграционного кризиса на границе.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Читайте также Ключи от мира лежат у Путина, – МИД ответил на дерзкое заявление Захаровой

Бастрыкин любит камуфляж

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин постоянно ходит в камуфляже с большими погонами, которые постоянно лезут вниз. Он не проводит встречи без этой формы. Вероятно, самая главная роль камуфляжа – спрятаться.

Путина волнует распад СССР

Известно, что российского президента Владимира Путина больше всего смущает распад СССР. Недавно Госдума России получила приказ проанализировать причины роспада СССР.

Нужно прочесть Пародия на СССР: угроза от сближения Лукашенко и Путина для Украины только растет

Российский фильм в космосе

Россия завершила съемку фильма в космосе. Точных цифр по бюджету никто не называет, но без поддержки государственных корпораций "Первым каналом" и Роскосмосом такую ​​идею нельзя было бы реализовать.

Чип для суперкомпьютера

В России открыли тендер на 7,6 миллиарда рублей, чтобы создать чип для суперкомпьютера. Платформа должна обладать нейросетевым ускорителем.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео