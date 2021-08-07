Вести Кремля. Сливки: Жириновский отрабатывает плюшки

Владимиру Жириновскому пришлось отрабатывать все свои плюшки и рекламировать вакцину. Он уже привился 5 раз: 3 из них "Спутником V", 2 – препаратом CoronaVac.

Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России та Беларуси за неделю – узнайте в программе.

Нужно прочесть Россия испытывает на жителях Донбасса аналог "Спутника V", – разведка

Критика депутата Госдумы через документ о долголетии

Депутата Госдумы Александра Ильтякова освистали после предложения подписать документ о долголетии. Все, кто его подписал, должны дожить до 80 лет.

Спортсменка рассказала о травле в Беларуси

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее хотели заставить выступать в не характерных для нее дисциплине. Она раскритиковала спортивное руководство государства, отметив, что возвращаться туда пока опасно.

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Животные с "Красной книги" можно уничтожать в России

В России вступил в силу закон, который позволяет уничтожения краснокнижных животных в "исключительных случаях". Под это подпадает мониторинг за животными, регулирование их численности и охраны здоровья населения, а также – устранение угрозы для жизни и предотвращение массовых заболеваний.

Прорыв российской экономики

По расчетам Bloomberg, за 7 месяцев 2021 24 бизнесменов России разбогатели в среднем на 43,9 миллиарда долларов. Их финансовое состояние превысил рублевые сбережения всего населения страны.

Правила для гастарбайтеров

С 29 декабря у всех гастарбайтеров будут брать отпечатки пальцев. Кроме этого, их заставят сдавать экзамен по истории, языку и основам законодательства России. Они не получат паспорт, но получат какой-то сертификат.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 августа: смотрите видео