Вести Кремля: Тонкости юмора Захаровой

Пресc-алкаше МИД России Мария Захарова оконфузилась на пресс-конференции, когда пыталась пошутить, перекрутив слово. Однако у ее юмора довольно странное фекальное направление.

Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 14 января – узнавайте в программе.

По теме "Миссис регулярный зашквар" Захарова рассказала о некомпетентных заявлениях пресс-секретаря Белого дома

Сибирь под угрозой

Владимир Жириновский пугает США, что Россия отберет у них Аляску. Кроме того, предсказал, что Штаты распадутся так же, как и СССР. Однако на этом не остановился и заявил, что американцы начнут эвакуироваться в Канаду, Австралию и даже в Сибирь.

"Пунин" и "Шойгарский"

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади был демонтирован для реставрации. Учитывая, что к этому причастно российское министерство культуры, вполне вероятно, что после модернизации его посвятят уже современным "героям" России.

Не "один народ"

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал нового министра информации Казахстана Аскара Умарова "русофобской дрянью". Ему "подгорело" не просто так – казахстанский чиновник подвергает сомнению аксиому об "одном народе".

Больше выпусков программы "Известия Кремля" можно просмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Известия Кремля" за 14 января: смотрите видео