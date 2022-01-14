Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 14 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми "Місіс регулярний зашквар" Захарова розповіла про некомпетентні заяви речниці Білого дому

Сибір під загрозою

Володимир Жиріновський лякає США, що Росія відбере в них Аляску. Крім того, напророчив, що Штати розпадуться так само як і СРСР. Однак на цьому не зупинився й заявив, що американці почнуть евакуюватись у Канаду, Австралію і навіть Сибір.

"Пунін" і "Шойгарський"

Пам'ятник Мініну й Пожарському на Красній площі демонтували для реставрації. Враховуючи, що до цього причетне російське міністерство культури, то цілком ймовірно, що після модернізації його присвятять уже сучасним "героям" Росії.

Не "один народ"

Голова Росспівробітництва Євген Примаков назвав нового міністра інформації Казахстану Аскара Умарова "русофобською поганню". Йому "підгоріло" не просто так – казахстанський чиновник піддає сумніву аксіому про "один народ".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 січня: дивіться відео