Вести Кремля: "Ведьмак" приносит победу на Олимпийских играх

Виталина Бацарашкина получила первое "золото" для России на Олимпийских играх 2020. Спортсменка выступала без триколора, зато с медальоном ведьмака Геральта. Официальный твиттер-канал "Ведьмака" уже поздравил ее с победой.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 28 июля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Посол Эфиопии заявил о "любви к Путину"

Исчезла афиша спектакля "Сережа очень тупой"

В августе 2021 года в Томском театре должны были показать спектакль "Сережа очень тупой". Местный губернатор Сергей Жвачкин распорядился убрать афишу спектакля.

Госдума ввела еще больше праздников

Российское правительство решило ввести новые праздники в стране. Уже будут отмечать День качества и предлагают проводить в октябре День отца.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 июля: смотрите видео