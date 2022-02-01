Вести Кремля: Верку Сердючку признали экстремисткой из-за Бандеры

Российские пропагандисты заявили об экстремизме Верки Сердючки. Все из-за того, что украинская поп-звезда спела песню "Батько наш – Бандера".

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 31 января – узнавайте в программе.

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