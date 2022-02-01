Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 31 січня – дізнавайтесь у програмі.
До теми У мережі поширюють відео, де Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера" на київській сцені
"Молоді" політики Росії
Очільнику Кремля у 2022 році має виповнитись 70 років. Через це журналісти вирішили підрахувати вік російських чиновників. Загалом середній вік найвищих посадовців у Росії становить 55 років.
"Помста" від Польщі
Одіозного депутата російської Держдуми Віталія Мілонова "розвернули" на кордоні з Фінляндією. Він пояснює це тим, що уряд Польщі заблокував шенгенську візу через критику.
Секс-шопи РПЦ
Представник РПЦ запропонував заборонити секс-шопи. Він назвав магазини інтимних товарів "узаконеною розпустою", а позиція церкви у цьому питанні "дуже ясно".
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 лютого: дивіться відео