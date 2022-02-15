Вести Кремля: Войска России решили поторговать в Беларуси

Россияне пришли бряцать оружием под украинскую границу и поторговать. Вояки страны-агрессора в Беларуси начали продавать свои сухпайки и солярку.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 15 февраля – узнавайте в программе.

Обратите внимание Путин, 6-метровый стол и Шольц: канцлера "отсадили" от главы Кремля без ПЦР-теста

Пропагандиста "вдохновили" лифты

В Москве состоялись переговоры президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Российский пропагандист Павел Зарубин так "вдохновился" встречей в Кремле, что пошел делать сюжет о лифтах.

Депутат "объяснил" русофобию

Российский депутат Анатолий Выборный отметился абсурдным заявлением по "русофобии Запада". Он считает, что Кремль считают агрессором из-за того, что слова "мышцы" и "Москва" на английском языке похожи по звучанию.

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Планирование семьи от РПЦ

В русской православной церкви увидели в просмотре телевизора за обедом причину бездетности. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк даже поделился "историей из жизни".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 15 февраля: смотрите видео