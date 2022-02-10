Вести Кремля: На "заколотого" Жириновского свалилась беда

Владимир Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии. По информации СМИ, он заразился коронавирусом. Ранее скандальный политик сделал 8 вакцин от COVID-19.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 10 февраля – узнавайте в программе.

К теме Состояние больного COVID-19 Жириновского ухудшилось из-за диабета

Полиция запретила обращаться к Путину

Жители Приморского края хотели обратиться к Владимиру Путину из-за проблем с электроснабжением. Однако российская полиция запретила активистам это делать.

Sims – вне закона

The Sims 4 не выпустят в России дополнения "свадебные истории" из-за ЛГБТ-скандала. Его причина – женитьба двух игровых персонажей женского пола.

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