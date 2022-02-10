Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 10 лютого – дізнавайтесь у програмі.
До теми Стан хворого на COVID-19 Жиріновського погіршився через діабет
Поліція заборонила звертатися до Путіна
Жителі Приморського краю хотіли звернутися до Володимира Путіна через проблеми з електропостачанням. Однак російська поліція заборонила активістам це робити.
Sims – поза законом
The Sims 4 не випустять в Росії доповнення "Весільні історії" через ЛГБТ-скандал. Його причина – одруження двох ігрових персонажів жіночої статі.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 лютого: дивіться відео