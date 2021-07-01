Вести.UA: Бедному Николаю Тищенко негде ночевать

Журналисты обнаружили у Николая Тищенко много недвижимости, но в его декларации об этом упоминаний нет. Однако теперь понятно, почему нардеп раньше "перебивался" по гостиницам – он не имел где ночевать.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 1 июля – читайте далее.

К теме Вести.UA: Путин нашел настоящего националиста Украины

Один день в должности

Ирина Венедиктова изменила распределение обязанностей руководства Офиса генпрокурора. После этого Максим Якубовский, работавший при "Украинском выборе" Виктора Медведчука, получил дополнительные полномочия. Однако уже через день генпрокурор передумала.

Путин продолжает дело Мюнхгаузена

В России около 4 часов продолжалась "Прямая линия" с Владимиром Путиным, во время которой он заявил, что русские и украинцы – один народ. Впрочем, все знают, что у российского президента проблемы с историей, поэтому он может и дальше вести себя как Барон Мюнхгаузен, рассказывая немало "интересных историй".

Интересно Вести.UA: Киркоров – угроза безопасности Украины аж 3 дня

Нью-Йорк в Украине

Верховная Рада поддержала постановление о переименовании поселка Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. Однако на самом деле это является возвращением старого названия, ведь населенный пункт переименовали в Новгородское в 1951 году.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке

Выпуск программы "Вести.UA" за 1 июля 2021 года: смотрите видео