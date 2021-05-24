О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на понедельник, 24 мая – в программе.

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"Слугу" Шевченко исключили из фракции

Евгения Шевченко, который оскандалился любовью к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа". Нардепам удалось собрать достаточное количество подписей. Что интересно – сам Шевченко обрадовался новости.

Медведчук о скандальных телефонных разговорах

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, заявил, что записи его телефонных разговоров сфальсифицированы. Он считает, что все хотят спровоцировать.

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Вирастюка во второй раз не признали нардепом

Василия Вирастюка уже дважды определяли победителем на выборах в Верховную Раду, что предоставляло ему статус народного депутата. В то же время в ЦИК и дважды отменяли такое решение. Эпопея с выборами на скандальном округе продолжается.

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