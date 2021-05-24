Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на понеділок, 24 травня – у програмі.

Попередній випуск Вєсті.UA. Жир: Науковець Кива привітав "колег" з Днем науки

"Слугу" Шевченка виключили з фракції

Євгенія Шевченка, який оскандалився любов'ю до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, виключили з фракції "Слуга народу". Нардепам вдалося зібрати достатню кількість підписів. Що цікаво – сам Шевченко зрадів новині.

Медведчук про скандальні телефонні розмови

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, заявив, що записи його телефонних розмов сфальсифіковані. Він вважає, що все хочуть спровокувати.

До теми У СБУ заявили, що "плівками Медведчука" вже зайнялися експерти

Вірастюка вдруге не визнали нардепом

Василя Вірастюка вже вдвічі визнавали переможцем на виборах до Верховної Ради, що надавало йому статус народного депутата. Водночас у ЦВК і двічі скасовували таке рішення. Епопея з виборами на скандальному окрузі продовжується.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 травня: дивіться відео