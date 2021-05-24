ЦВК повідомила про те, що спортсмен став нардепом 19 травня. Однак за декілька днів ВСУ вдруге скасував результати довиборів в окрузі №87 на Прикарпатті.

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Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку,

– зазначили у Комісії.

Варто зауважити, якщо ЦВК або команда кандидата Василя Вірастюка подаватимуть апеляцію – справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Її рішення буде остаточним.

Зверніть увагу! Суд скасував пункти 1 і 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Вибори в окрузі №87: що відомо

Вибори на скандальному окрузі №87 на Прикарпатті відбулись 28 березня. Лідерами були "слуга народу" Василь Вірастю та Олександр Шевченко від "За майбутнє".

ЦВК 22 квітня визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Шевченко – 29,69%.

Останній подавав позови до суду. Згодом Верховний Суд вперше скасував результати виборів.

ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку в реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.

Втім, уже 19 травня Центральна виборча комісія склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87 і знову визнала Вірастюка переможцем.

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