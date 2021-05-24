ЦИК сообщила о том, что спортсмен стал нардепом 19 мая. Однако через несколько дней суд во второй раз отменил результаты довыборов в округе №87 на Прикарпатье.

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Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это определение и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке,

– отметили в комиссии.

Стоит заметить, если ЦИК или команда кандидата Василия Вирастюка будут подавать апелляцию – дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Ее решение будет окончательным.

Обратите внимание! Суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на шести проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружили меньше голосов за Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Выборы в округе №87: что известно

Выборы на скандальном округе №87 на Прикарпатье состоялись 28 марта. Лидерами были "слуга народа" Василий Вирастюк и Александр Шевченко от "За будущее".

ЦИК 22 апреля признал Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, а Шевченко – 29,69%.

Последний подавал иски в суд. Впоследствии Верховный суд впервые отменил результаты выборов.

ЦИК 5 мая отказал Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен.

Впрочем, уже 19 мая Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов в округе №87 и вновь признала Вирастюка победителем.

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