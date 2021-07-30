Вести.UA: Кива жалеет, что его не переехал БТР

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива жалеет, что президент-беглец Виктор Янукович не вывел на Майдан танки и БТРы. Он заверил, что якобы и сам участвовал в Революции Достоинства, ведь был "обманут евроинтеграцией".

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Предыдущий выпуск Вести.UA: Арахамия попал в "ядерный" скандал

Арахамия анонсировал кадровые изменения

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время одного из своих интервью обмолвился о том, что в Кабмине произойдут кадровые изменения. Он заверил, что будет не менее 3 – 4 кадровых решений.

Добкин на выборах мэра

Почти половина харьковчан готовы поддержать на выборах мэра города секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова. В то же время у Михаила Добкина, похоже, дела плохи. Его поддерживает только 17,8% горожан.

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