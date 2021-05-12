Жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко – опубликовала видео, как кормит оленя. Также она написала, что вернулась домой с мужем с отдыха из-за обысков в доме. Марченко назвала их "бесполезным занятием".

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на среду, 12 мая – в программе.

Предварительный выпуск Вєсті.UA: Кива рассказал о городе – герое Москве

Обыски и подозрение Медведчуку

Правоохранители 11 мая обыскали дом пророссийского нардепа Виктора Медведчука. После этого генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Вместе с ним – соратнику Тарасу Козаку. Уже 12 мая Медведчук прибыл в офис генпрокурора.

Добкин баллотируется как самовыдвиженец

Михаил Добкин заявил о том, что баллотируется в мэры Харькова. Он будет самовыдвиженцем, ведь собственной партии нет. Напомним, что предыдущий мэр города Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года. У него были тяжелые последствия COVID-19.

Российские паспорта на Донбассе

Россия не останавливается только на оккупации. Жителям Донецкой и Луганской областей активно раздают российские паспорта. Их получили почти 600 тысяч украинцев. Более того, государство-агрессор лишь ускоряет этот процесс.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 12 мая: смотрите видео