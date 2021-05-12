Вєсті.UA: Марченко прокоментувала обшуки, опублікувавши відео з оленем
Дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко – опублікувала відео, як годує оленя. Також вона написала, що повернулася додому з чоловіком з відпочинку через обшуки у будинку. Марченко назвала їх "даремним заняттям".
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на середу, 12 травня – у програмі.
Попередній випуск Вєсті.UA: Кива розповів про місто-герой Москву
Обшуки та підозра Медведчуку
Правоохоронці 11 травня обшукали будинок проросійського нардепа Віктора Медведчука. Після цього генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала йому підозру. Разом з ним – соратнику Тарасу Козаку. Вже 12 травня Медведчук прибув в Офіс генпрокурора.
Добкін балотується як самовисуванець
Михайло Добкін заявив про те, що балотується у мери Харкова. Він буде самовисуванцем, адже власної партії не має. Нагадаємо, що попередній мер міста Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року. У нього були важкі наслідки COVID-19.
Російські паспорти на Донбасі
Росія не зупиняється лише на окупації. Мешканцям Донецької та Луганської областей активно роздають російські паспорти. Їх отримали майже 600 тисяч українців. Ба більше, держава-агресор лише прискорює цей процес.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 12 травня: дивіться відео
Поділитися новиною