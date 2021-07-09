Вести. UA: Москва обиделась на слова Зеленского

Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину на заявления про "один народ". Если бы это действительно было так, по словам Зеленского, над Госдумой развевался бы сине-желтый флаг.

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Предыдущий выпуск Вести.UA: Дубинский начал маскировать свои авто

ДТП с участием Юрченко

Нардеп Александр Юрченко стал участником ДТП, которое случилось 8 июля на площади Мицкевича во Львове. Эта ситуация стала скандальной, ведь Юрченко напал на мужчину, который снимал его на камеру. Медики подтвердили, что нардеп был в состоянии наркотического опьянения.

Мендель теперь советница Ермака

Юлия Мендель уволилась с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Однако она продолжит работу в Офисе Президента на посту советницы Андрея Ермака.

Выпуск программы "Вести.UA" за 9 июля 2021 года: смотрите видео