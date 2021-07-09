Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 9 липня – читайте далі.
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ДТП за участі Юрченка
Нардеп Олександр Юрченко став учасником ДТП, яке трапилось 8 липня на площі Міцкевича у Львові. Ця ситуація набула скандалу, адже Юрченко напав на чоловіка, який знімав його на камеру. Медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа.
Мендель тепер радниця Єрмака
Юлія Мендель звільнилась з посади речниці Володимира Зеленського. Однак вона продовжить роботу в Офісі Президента на посаді радниці Андрія Єрмака.
Випуск програми "Вєсті.UA" за 9 липня 2021 року: дивіться відео