Вести.UA: В Украине Президентский университет будет готовить людей будущего

Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" заявил, что в Украине создадут Президентский университет. Он будет готовить людей будущего, соответствующий указ президент уже подписал.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на понедельник, 31 мая – в программе.

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Скандал в Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины возник новый скандал. Он связан с разрешением для защиты диссертации журналистке Олесе Яремчук. Добавим, что она недавно рассказала свою историю о коррупции во время аспирантуры.

Лишение Лукашенко звания

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звание почетного доктора вуза. Это произойдет уже 7 июня.

Качура и сгущенное молоко

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура скорбит из-за бойкотирования белорусских продуктов. Ему жаль, что не сможет больше покупать белорусскую сгущенку. Эта мысль "приводит его в ужас".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 31 мая: смотрите видео