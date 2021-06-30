Вести.UA: Путин нашел настоящего националиста Украины

Владимир Путин возмутился, что Виктора Медведчука оставили под домашним арестом. Он утверждает, что тот не государственный изменник, а настоящий националист.

О курьезных событиях, по состоянию на среду, 30 июня, – в программе.

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Россиянин на украинской трибуне

Мужчина в российском триколоре и шапке-ушанке во время матча Евро-2020 Украина – Швеция выбежал к трибуне украинских болельщиков. Вскоре он стоял в рваной футболке и держался за челюсть, но уже без флага и головного убора.

Подарок "крымнашисту"

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали подарок российскому рэперу Басте – фирменную кепку и футболку. Баста поблагодарил "за подгон". Такими действиями спортсменов возмутились украинцы.

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Ляшко майнит криптовалюту

Олег Ляшко развивает свою криптоферму. Говорит, что бизнес выбрал только для заработка. Такой рынок в Украине не урегулирован и позволяет отмывать доходы.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 июня: смотрите видео