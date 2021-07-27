Вести.UA: Лондонские СМИ опубликовали статью о недвижимости украинского олигарха
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Заброшенная станция метро Brompton Road, купленная олигархом Дмитрием Фирташем еще в 2014 году, простаивает без дела. Сейчас причина покупки - непонятная, касательно этого даже начали задумываться в изданиях Великобритании.
Какие еще курьезные события произошли в Украине на протяжении 27 июля – читайте дальше.
К теме Вести.UA Космический эскорт Черновецкого
Центр Киева перекрыт из-за крестного хода
Правоохранители перекрыли центр Киева из-за крестного хода в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Правда, коронавирус внес свои коррективы в празднование православных.
Захарова надеется, что Шария пригласят в Госдеп
Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Анатолия Шария должны пригласить в Государственный департамент США. В то же время она сравнила пророссийского блогера с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести.UA" за 27 июля 2021: смотрите видео