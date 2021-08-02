Вести.UA: Судья Чаус чуточку недотянул до бункера Гитлера

Судья Николай Чаус после новостей о похищении наконец появился. Однако он был полуголым и грязным, чем сильно удивил и правоохранителей, и общество.

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Заочное расследование в отношении Януковича

Против президента-беглеца Виктора Януковича начнут заочное досудебное расследование. Такое решение принял Печерский районный суд Киева 2 августа. Будут расследовать массовые расстрелы активистов на Майдане Независимости в 2014 году.

Драка Милованова и Данилюка

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк 30 июля праздновал свой день рождения. Однако там он подрался с советником главы Офиса Президента Тимофеем Миловановым, чем вызвал тему для обсуждения СМИ.

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