Вести.UA: Судья Чаус чуточку недотянул до бункера Гитлера
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Судья Николай Чаус после новостей о похищении наконец появился. Однако он был полуголым и грязным, чем сильно удивил и правоохранителей, и общество.
Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 2 августа – читайте далее.
Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: У "экс-слуги" Шевченко появилась новая страсть
Заочное расследование в отношении Януковича
Против президента-беглеца Виктора Януковича начнут заочное досудебное расследование. Такое решение принял Печерский районный суд Киева 2 августа. Будут расследовать массовые расстрелы активистов на Майдане Независимости в 2014 году.
Драка Милованова и Данилюка
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк 30 июля праздновал свой день рождения. Однако там он подрался с советником главы Офиса Президента Тимофеем Миловановым, чем вызвал тему для обсуждения СМИ.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести.UA" за 2 августа 2021 года: смотрите видео