О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на пятницу, 21 мая – в программе.

К теме Донбасс, борьба с олигархами и второй срок: о чем Зеленский говорил на пресс-конференции

Выговор Тищенко за скандал с вечеринкой

"Слуга народа" наказала депутата Николая Тищенко за скандал с празднованием дня рождения его жены в разгар карантина. Нардепу объявили официальный выговор. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

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Разрешение на задержание соратника Медведчука Козака

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене. Соратника Виктора Медведчука уже объявили в розыск.

Обратите внимание СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака

Появление Анны Герман в программе Оксаны Марченко

Бывшая народная депутатка и соратница Виктора Януковича Анна Герман появилась в программе Оксаны Марченко "Паломница". Она рассказала жене Виктора Медведчука историю о том, как ее отгоняли от Гроба Господня.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 мая: смотрите видео