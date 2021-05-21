Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на п'ятницю, 21 травня – у програмі.
До теми Донбас, боротьба з олігархами та другий термін: про що Зеленський говорив на пресконференції
Догана Тищенку за скандал з вечіркою
"Слуга народу" покарала депутата Миколу Тищенка за скандал зі святкуванням дня народження його дружини в розпал карантину. Нардепу оголосили офіційну догану. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія.
Читайте також Офіційна догана: у "Слузі народу" покарали Тищенка за скандальну вечірку
Дозвіл на затримання соратника Медведчука Козака
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді. Соратника Віктора Медведчука вже оголосили в розшук.
Зверніть увагу СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака
Поява Ганни Герман у програмі Оксани Марченко
Колишня народна депутатка і соратниця Віктора Януковича Ганна Герман з'явилася у програмі Оксани Марченко "Паломниця". Вона розповіла дружині Віктора Медведчука історію про те, як її відганяли від Гробу Господнього.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 травня: дивіться відео