Вести.UA. Жир: Ляшко изменил свою позицию и профессию

В предыдущем созыве парламента Олег Ляшко лоббировал вывоз украинской древесины, а затем стал совладельцем компании, которая ее обрабатывает. Однако как заявил экс-политик, никакого конфликта интересов в его действиях нет. Компанию "Синегри" он якобы приобрел в 2021 году, а запрет на вывоз необработанного леса ввели в 2015 году.

Что еще курьезное произошло в Украине за неделю по состоянию на 7 августа – узнавайте в программе.

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Чауса нашли в Винницкой области

Одиозного экс-судью Николая Чауса наконец нашли на Винниччине. Мужчина сам пришел в местный участок полиции. Он был только в трусах, голодный и грязный. Таким видом бывший судья удивил не только правоохранителей, но и все общество.

Группа Green Grey попала в скандал

Из списка артистов, которые будут выступать на концерте ко Дню Независимости, убрали группа Green Grey. Музыканты стали "экспертыми" во всех вопросах. Например, Андрей Яценко на канале Виктора Медведчука размышлял о земельном законе, экономике и "спасении украинцев".

Россияне ответили на заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что без Украины на территории России цивилизации не будет. Такое заявление украинского гаранта возмутило россиян. На него уже ответили министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Думы Петр Толстой.

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Мендель стала звездой соцсетей

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель обнародовала в соцсети сообщение, в котором рассказала о "слишком большом количестве внимания к ней и ее деятельности". Она пожаловалась на гендерное неравенство и решила ответить обидчикам фото.

Шкарлет снова зашкварился из-за зарплат

Глава Министерства образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что Украина не отстает в заработных платах учителей. Он пояснил, что "волшебной палочки нет, а бюджет – не резиновый".

Спецоперация против группировки Кивы

Сразу в 3 украинских городах Служба безопасности Украины провела спецоперации. Правоохранители обыскали дома и офисы членов преступной группировки, которую "прикрывает" нардеп Илья Кива. В них нашли наркотики и оборудование для выращивания каннабиса.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 7 августа 2021: смотрите видео