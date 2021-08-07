Що ще курйозного сталось в Україні за тиждень станом на 7 серпня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA. Жир: В "ексслуги" Шевченка з'явилась нова пристрасть

Чауса знайшли на Вінниччині

Одіозного екссуддю Миколу Чауса нарешті знайшли на Вінниччині. Чоловік сам прийшов до місцевого відділку поліції. Він був лише у трусах, голодний та брудний. Таким виглядом колишній суддя здивував не лише правоохоронців, а й усе суспільство.

Гурт Green Grey потрапив у скандал

Зі списку артистів, що виступатимуть на концерті до Дня Незалежності, прибрали гурт Green Grey. Музиканти стали "експертом" у всіх питаннях. Наприклад, Андрій Яценко на каналі Віктора Медведчука розмірковував про земельний закон, економіку та "порятунок українців".

Росіяни відповіли на заяву Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що без України на території Росії цивілізації не буде. Така заява українського гаранта обурила росіян. На неї вже відповіли міністр оборони Росії Сергій Шойгу та заступник голови Думи Петро Толстой.

До теми Бегемот у пачці та пуантах: Шойгу показав обмеженість, відповідаючи Зеленському

Мендель стала зіркою соцмереж

Колишня речниця президента Юлія Мендель оприлюднила у соцмережі допис, у якому розповіла про "занадто велику кількість уваги до неї та її діяльності". Вона поскаржилась на гендерну нерівність та вирішила відповісти кривдникам фото.

Шкарлет знову зашкварився через зарплати

Очільник Міністерства освіти України Сергій Шкарлет заявив, що Україна не пасе задніх у заробітних платах вчителів. Він пояснив, що "чарівної палички немає, а бюджет – не гумовий".

Спецоперація проти угрупування Киви

Відразу в 3 українських містах Служба безпеки України провела спецоперацію. Правоохоронці обшукали домівки та офіси членів злочинного угрупування, яке "прикриває" нардеп Ілля Кива. У них знайшли наркотики та обладнання для вирощування канабісу.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 7 серпня 2021 року: дивіться відео