Нардеп Александра Устинова рассказала, что полиция закупила 200 электрошокеров за 33 миллиона гривен. Она считает это наглостью, ведь решение комитета еще не было.

О самых курьезных событиях, которые произошли в Украине на понедельник, 3 мая – далее в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: Тимошенко сказала в эфире неправду о финансировании больниц

Тищенко не исключают из фракции

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко 19 апреля устроил большую вечеринку, не придерживаясь карантинных ограничений. Общество возмутилось, однако нардепа не собираются исключать из фракции. Ему придумали другое наказание.

Кива защитил диссертацию

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Окончательное решение о присвоении ему ученой степени должна утвердить Аттестационная комиссия МОН. В то же время украинские ученые начали палить свои дипломы в знак протеста.

К теме Кива защищает кандидатскую диссертацию: пустили только журналистов медведчуковских каналов: фото

"Недружественные страны" России

Москва в конце апреля начала формировать список "недружественных стран". Согласно ему, будет запрещено наем граждан России для работы в посольствах. В список уже попали США и Украина.

ОПЗЖ устроила "Бессмертный полк" в Раде

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" устроили "Бессмертный полк" в Раде 29 апреля. В начале заседания они выкрикивали лозунги в стиле советской пропаганды.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 3 мая: смотрите видео