Юлия Тимошенко в эфире одного из телеканалов заверила, что из-за действий украинских властей медики страдают. Сказала, что финансирования больницы в Гребенковской ОТГ нет, а людей уволили. Это оказалось неправдой.

О самых курьезных событиях за неделю, которые произошли в Украине по состоянию на субботу, 1 мая – далее в программе.

Предварительный выпуск Вести.UA, Жир: Герасимов нашел поместье в Испании

Ахметом создает партию, – СМИ

Олигарх Ринат Ахметова планирует создать собственную партию. Таким образом он и его окружение хочет отмежеваться от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Такую информацию предоставил один из давних соратников Ахметова.

Кива защитил диссертацию

Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Украинское общество возмущено, ведь считает, что это случилось несправедливо. Более того, Кива опозорился во время защиты, ведь не смог ответить на вопрос.

В "Слуге народа" гордятся Бужанским

В партии "Слуга народа" заверили, что не жалеют о членстве одиозного Максима Бужанского. Председатель Партии Александр Корниенко назвал его интеллигентом, который много читает. Также, он добавил, что Александр Дубинский и Евгений Шевченко "помогали сшивать страну".

Интересно "Слуги" Безуглая и Бужанский устроили перепалку в прямом эфире

Притула хочет возглавить "Голос"

Шоумен Сергей Притула заявил, что имеет амбиции возглавить "Голос". Он добавил, что ранее поддерживал руководство партии, но сейчас все изменилось. По его мнению, в политсиле возникли проблемы.

Скандал вокруг компании Новинского

Компанию нардепа от ОПЗЖ Вадима Новинского подозревают в незаконной добыче гранита. Речь идет о сумме более 1 миллиарда гривен. Следствие продолжается.

Зеленский хочет встретиться с Путиным

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Глава Кремля отказался, ведь считает, что Украине надо говорить не с Россией, а с боевиками. В то же время, позвал Зеленского в Москву говорить о двусторонних отношениях.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 1 мая: смотрите видео