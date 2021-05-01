Юлія Тимошенко в ефірі одного з телеканалів запевнила, що через дії української влади медики страждають. Сказала, що фінансування лікарні у Гребінківській ОТГ немає, а людей звільнили. Це виявилось неправдою.

Про найкурйозніші події за тиждень, які відбулись в Україні станом на суботу, 1 травня – далі у програмі.

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Ахметом створює партію, – ЗМІ

Олігарх Рінат Ахметова планує створити власну партію. У такий спосіб він та його оточення хоче відмежуватися від "Опозиційної платформи – За життя". Таку інформацію надав один із давніх соратників Ахметова.

Кива захистив дисертацію

Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Українське суспільство обурилось, адже вважає, що це трапилось несправедливо. Ба більше, Кива осоромився під час захисту, адже не зміг відповісти на запитання.

У "Слузі народу" пишаються Бужанським

У партії "Слуга народу" запевнили, що не шкодують за членство одіозного Максима Бужанського. Голова партії Олександр Корнієнко назвав його інтелігентом, який багато читає. Також він додав, що Олександр Дубінський та Євген Шевченко "допомагали зшивати країну".

Цікаво "Слуги" Безугла та Бужанський влаштували перепалку у прямому ефірі

Притула хоче очолити "Голос"

Шоумен Сергій Притула заявив, що має амбіцію очолити "Голос". Він додав, що раніше підтримував керівництво партії, але зараз все змінилось. На його думку, у політсилі виникли проблеми.

Скандал довкола компанії Новинського

Компанію нардепа від ОПЗЖ Вадима Новинського підозрюють у незаконному видобутку граніту. Мовиться про суму більшу ніж 1 мільярдр гривень. Наразі слідство триває.

Зеленський хоче зустрітися з Путіним

Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Очільник Кремля відмовився, адже вважає, що Україні треба говорити не з Росією, а з бойовиками. Водночас покликав Зеленського у Москву говорити про двосторонні відносини.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 травня: дивіться відео