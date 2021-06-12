Вести.UA. Жир: Рудик хочет быть княгиней "Голоса" навеки

Некоторые члены партии "Голос" заявили, что Кира Рудик захватила власть. В частности, политсилу покинул Сергей Притула, так как не соглашается с руководством партии. Сама же Кира Рудик отвергает обвинения.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за последнюю неделю – в программе.

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Зеленский анонсировал масштабную посадку деревьев

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы за следующие 3 года посадили 1 миллиард деревьев. Соответствующий приказ он уже подписал. О такой инициативе Зеленский рассказал во время форума "Украина 30", который был посвящен вопросам экологии.

Притула покидает "Голос"

Сергей Притула на своей странице в фейсбуке сообщил, что выходит из партии "Голос". Главная причина – руководство политсилы. По его словам, оно отошло от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата.

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Ахметов не признает себя олигархом

Пресс-служба Рината Ахметова сообщила о том, что бизнесмен будет очень удивлен, если его признают олигархом. Речь о законопроекте Зеленского, согласно которому создадут реестр олигархов. У миллиардера называют его "инвестором".

Законопроект о коренных народах

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах. Согласно документу, в Украине коренными народами хотят признать крымских татар, караимов и крымчаков. В Кремле уже возмутились, почему в списке нет россиян.

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 12 июня 2021: смотрите видео