Вести.UA: Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. После обмена любезностями, экс-товарищ Владимира Зеленского заявил, что в Верховной Раде происходит "Северная Корея".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 15 декабря – узнайте дальше.

К теме Богдан заявил, что "слугам" якобы ежемесячно дают "зарплату" в конвертах

Тищенко хочет масштабного корпоратива

В одном из телеграм-каналов опубликовали видео, где нардеп Николай Тищенко якобы в переписке с однопартийцами пригласил их на новогодний корпоратив в элитный ресторан. В мае 2020 года он уже получил выговор за вечеринку ко дню рождения жены во время пандемии коронавируса.

В Харькове хотят установить памятник Кернесу

Мэром Харькова после Геннадия Кернеса стал Игорь Терехов, который продолжает политику предшественника. Однако харьковчане не забывают скандального политика – увековечивают его в татуировках и планируют соорудить динамичный памятник на месте его захоронения.

Гогилашвили оконфузился

У заместителя главы МВД Александра Гогилашвили обнаружили двойное гражданство – кроме украинского, еще и российский паспорт. Позже в сети опубликовали видео, из которого понятно, что перед началом Революции Достоинства его общественная организация объединилась с прокремлевским "Оплотом".

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